TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,85 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 TRY je Aktie generiert.

TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 134,31 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 274,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,90 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 16,71 TRY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi ein Gewinn pro Aktie von 10,44 TRY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 156,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 332,24 Milliarden TRY, während im Vorjahr 129,32 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.

