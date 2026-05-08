TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi präsentierte Quartalsergebnisse

TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,98 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,280 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 276,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100,48 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,67 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at