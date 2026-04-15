Tofutti Brands hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tofutti Brands veröffentlichte am 13.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,150 USD. Im Vorjahr hatten -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 7,78 Millionen USD, gegenüber 8,82 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 11,79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at