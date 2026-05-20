Tofutti Brands stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tofutti Brands veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at