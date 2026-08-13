Tofutti Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tofutti Brands hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,82 Prozent zurück. Hier wurden 1,8 Millionen USD gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at