Tofutti Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tofutti Brands hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem Umsatz von 1,2 Millionen USD, gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at