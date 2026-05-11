Togami Electric Mfg gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Togami Electric Mfg hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 211,39 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 119,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,34 Prozent auf 8,74 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 563,61 JPY. Im Vorjahr waren 491,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,20 Prozent auf 30,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 27,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at