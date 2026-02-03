Togami Electric Mfg legte Quartalsergebnis vor

Togami Electric Mfg hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 176,16 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 177,73 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Togami Electric Mfg in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at