Togami Electric Mfg präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Togami Electric Mfg hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Togami Electric Mfg hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 90,63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 80,30 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,26 Prozent auf 7,11 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at