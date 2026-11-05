Togami Electric Mfg stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Togami Electric Mfg lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 145,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 90,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Togami Electric Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at