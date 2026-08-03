Togami Electric Mfg vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Togami Electric Mfg veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 129,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 85,43 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,47 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at