13.11.2025 06:31:28
Tohbu Network gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Tohbu Network hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 15,07 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tohbu Network 4,36 JPY je Aktie verdient.
Tohbu Network hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
