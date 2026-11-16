Tohbu Network mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tohbu Network hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tohbu Network ein EPS von 15,07 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,66 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at