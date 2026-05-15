Tohbu Network: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tohbu Network hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,88 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tohbu Network 0,270 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Tohbu Network im vergangenen Quartal 2,32 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tohbu Network 2,38 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 53,67 JPY beziffert, während im Vorjahr 18,67 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 10,08 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tohbu Network 10,37 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at