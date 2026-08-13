Tohbu Network: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tohbu Network präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 16,97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tohbu Network 23,61 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Tohbu Network 2,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at