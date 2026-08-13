|
13.08.2026 06:31:29
Tohbu Network: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tohbu Network präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 16,97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tohbu Network 23,61 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Tohbu Network 2,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!