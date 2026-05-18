Toheal Pharmachem hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toheal Pharmachem hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,88 INR gegenüber 0,020 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 126,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toheal Pharmachem 14,3 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,20 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Toheal Pharmachem -0,680 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 240,14 Millionen INR – ein Plus von 446,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Toheal Pharmachem 43,92 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at