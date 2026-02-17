|
Toheal Pharmachem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Toheal Pharmachem hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,410 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81,5 Millionen INR – ein Plus von 257,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toheal Pharmachem 22,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
