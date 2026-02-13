Toho Acetylene legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toho Acetylene ließ sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toho Acetylene die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,96 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,07 Milliarden JPY – ein Plus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toho Acetylene 8,94 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at