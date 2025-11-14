Toho Acetylene: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Toho Acetylene hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Toho Acetylene hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,22 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,00 Prozent auf 7,52 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at