Toho Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toho Bank präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,48 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toho Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,66 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at