Toho Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toho Bank hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 14,82 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toho Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 7,98 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,94 Milliarden JPY – ein Plus von 27,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toho Bank 17,94 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at