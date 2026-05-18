18.05.2026 06:31:29

Toho Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toho Bank hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Toho Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 49,44 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 29,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Toho Bank im vergangenen Geschäftsjahr 89,10 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toho Bank 68,98 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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