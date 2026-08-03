Toho Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Toho Bank hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 20,77 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toho Bank 13,62 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 29,18 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toho Bank 21,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at