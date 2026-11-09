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09.11.2026 06:31:29
Toho Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Toho Bank hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 13,56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toho Bank 11,48 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 53,49 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,66 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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