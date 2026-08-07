TOHO CHEMICAL INDUSTRY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOHO CHEMICAL INDUSTRY hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 25,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at