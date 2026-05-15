TOHO CHEMICAL INDUSTRY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOHO CHEMICAL INDUSTRY hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,87 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent auf 14,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 72,65 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 73,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 53,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 53,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at