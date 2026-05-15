|
15.05.2026 06:31:29
TOHO CHEMICAL INDUSTRY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TOHO CHEMICAL INDUSTRY hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,87 JPY je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent auf 14,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 72,65 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 73,42 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 53,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 53,61 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.