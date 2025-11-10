TOHO CHEMICAL INDUSTRY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOHO CHEMICAL INDUSTRY hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,79 Prozent zurück. Hier wurden 12,90 Milliarden JPY gegenüber 13,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at