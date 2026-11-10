TOHO CHEMICAL INDUSTRY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOHO CHEMICAL INDUSTRY hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,28 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent auf 15,33 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at