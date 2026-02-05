TOHO CHEMICAL INDUSTRY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TOHO CHEMICAL INDUSTRY ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOHO CHEMICAL INDUSTRY die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,10 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 13,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at