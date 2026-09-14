Toho: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Toho hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Toho hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,88 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68,61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,82 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at