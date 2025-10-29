|
29.10.2025 06:31:28
TOHO GAS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TOHO GAS hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 39,57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 43,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 145,69 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOHO GAS 147,30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
