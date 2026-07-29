TOHO GAS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOHO GAS hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 26,19 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOHO GAS 43,07 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,29 Prozent auf 144,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOHO GAS 161,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at