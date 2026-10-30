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30.10.2026 06:31:28
TOHO GAS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TOHO GAS äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 9,89 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat TOHO GAS 164,34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 145,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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