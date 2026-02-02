02.02.2026 06:31:29

Toho Lamac: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toho Lamac äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,69 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,96 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toho Lamac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,44 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,44 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,40 Prozent auf 4,55 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

