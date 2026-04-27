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27.04.2026 06:31:29
Toho Lamac stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Toho Lamac präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Toho Lamac hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 11,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,810 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Toho Lamac 1,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,15 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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