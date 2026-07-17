TOHO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TOHO äußerte sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,81 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 88,74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 84,88 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at