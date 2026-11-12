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12.11.2026 06:31:28
TOHO PHARMACEUTICAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TOHO PHARMACEUTICAL hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 27,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 45,51 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 410,77 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 392,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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