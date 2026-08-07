TOHO PHARMACEUTICAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOHO PHARMACEUTICAL hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 36,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 53,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOHO PHARMACEUTICAL 397,77 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 375,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at