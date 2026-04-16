|
16.04.2026 06:31:29
TOHO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TOHO hat sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 6,25 JPY gegenüber 10,87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
TOHO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 61,20 JPY beziffert, während im Vorjahr 50,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 360,66 Milliarden JPY gegenüber 313,17 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.