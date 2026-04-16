TOHO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOHO hat sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 6,25 JPY gegenüber 10,87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

TOHO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 61,20 JPY beziffert, während im Vorjahr 50,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 360,66 Milliarden JPY gegenüber 313,17 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at