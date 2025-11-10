TOHO TITANIUM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOHO TITANIUM hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,55 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOHO TITANIUM -3,760 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat TOHO TITANIUM 18,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,42 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at