TOHO TITANIUM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TOHO TITANIUM lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,50 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOHO TITANIUM ein EPS von 31,35 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
