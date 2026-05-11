TOHO TITANIUM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOHO TITANIUM veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,76 Prozent auf 22,07 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 40,01 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte TOHO TITANIUM ein EPS von 52,36 JPY je Aktie vermeldet.

TOHO TITANIUM hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 83,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 88,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at