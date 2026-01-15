|
TOHO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TOHO hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 77,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOHO noch ein Gewinn pro Aktie von 45,27 JPY in den Büchern gestanden.
TOHO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
