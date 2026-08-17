Toho Zinc gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Toho Zinc hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6,67 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -37,640 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,87 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at