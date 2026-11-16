Toho Zinc: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Toho Zinc hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,39 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toho Zinc -8,220 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toho Zinc in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 26,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at