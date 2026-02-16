Toho Zinc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toho Zinc hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 104,50 JPY. Im Vorjahresviertel waren -384,870 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,34 Prozent auf 36,27 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at