Toho Zinc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toho Zinc äußerte sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 103,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -25,990 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Toho Zinc 35,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 161,88 JPY gegenüber -101,200 JPY je Aktie im Vorjahr.

Toho Zinc hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 125,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 126,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at