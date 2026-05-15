|
15.05.2026 06:31:29
Toho Zinc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Toho Zinc äußerte sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 103,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -25,990 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Toho Zinc 35,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 161,88 JPY gegenüber -101,200 JPY je Aktie im Vorjahr.
Toho Zinc hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 125,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 126,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.