TOHOKU BANK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TOHOKU BANK hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 81,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60,32 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOHOKU BANK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at