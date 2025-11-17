TOHOKU BANK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOHOKU BANK hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 60,32 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOHOKU BANK 14,39 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat TOHOKU BANK 4,30 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at