TOHOKU BANK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOHOKU BANK äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 38,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOHOKU BANK noch ein Gewinn pro Aktie von 41,31 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOHOKU BANK 4,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at